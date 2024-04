Viñales vence etapa das Américas de MotoGP; Bastianini diminui vantagem de Martin no campeonato

Na melhor corrida do ano, Maverick Viñales (Aprilia) venceu, neste domingo, a etapa das Américas e Moto GP, no circuito de Austin, Texas, nos Estados Unidos. O espanhol voltou a ser o primeiro colocado em uma prova após três anos de jejum. Após 163 corridas na principal categoria do motociclismo, Viñales soma dez vitórias e 35 pódios.

As primeiras colocações foram intensamente disputadas durante toda a prova. Destaque para as inúmeras ultrapassagens e para a queda do espanhol Marc Marquez (Gresini Ducati), quando estava na liderança, a dez voltas do final.

O espanhol Maverick Viñales teve problemas na embreagem da sua Asprilia, caiu para a nona colocação, mas conseguiu imprimir um ritmo forte e foi buscar a liderança.

O compatriota Pedro Acosta (Tech3) lutou até o final, mas terminou com a segunda colocação, à frente do italiano Enea Bastianini (Ducati), que diminuiu a diferença para 21 pontos a vantagem de Jorge Martin (Pramac) na classificação do Mundial (80 a 59).

Viñales soma 56 pontos, na terceira colocação, enquanto Acosta tem 54 e Bagnaia, 50. Binder tem 49, contra 39 de Espargaro e 36 de Marquez.

Confira a classificação da Etapa das Américas de MotoGP:

1º Maverick Viñales (Aprilia) 41min09s503

2º Pedro Acosta (Tech3) a 1s728

3º Enea Bastianini (Ducati) a 2s703

4º Jorge Martin (Pramac), a 4s690

5º Francesco Bagnaia (Ducati) 7s392

6º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 9s980

7º Aleix Espargaro (Aprilia), a 12s208

8º Marco Bezzecchi (VR46), a 13s343

9º Brad Binder (KTM), a 14s931

10º Raul Fernandez (Trackhouse) a 16s656

11º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 18s542

12º Fabio Quartararo (Yamaha), a 22s889

13º Jack Miller (KTM), a 24s011

14º Augusto Fernandez (Tech3), a 27s652

15º Alex Marquez (Gresini) 32s855

16º Luca Marini (Repsol Honda), a 33s529

Não terminaram a prova: Johann Zarco (LCR), Joan Mir (Repsol Honda), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Marc Marquez (Gresini Ducati), Franco Morbidelli (Pramac) e Alex Rins (Yamaha).