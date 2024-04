Zagueiro sofre mal súbito e interrompe partida entre Udinese e Roma pelo Campeonato Italiano

O zagueiro Evan Ndicka, da Roma, sofreu um mal súbito neste domingo durante o duelo com a Udinese, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O jogador caiu no gramado e foi atendido por paramédicos, que o direcionaram até o hospital. Com isso, o jogo acabou sendo suspenso.

"Após um mal súbito sofrido por Evan Ndicka em campo, Udinese x Roma foi suspenso. O jogador está consciente e foi transportado ao hospital para exames. Vamos Evan, estamos todos com você", publicou a Roma em suas redes sociais.

Segundo a "Sky Sport", o primeiro eletrocardiograma apresentou um quadro preocupante, que fará com que o jogador continue internado em Udine. Ainda segundo o jornal, a delegação da Roma está se organizando para permanecer na cidade para dar apoio ao zagueiro.

Evan Ndicka caiu no gramado aos 27 minutos do segundo tempo, quando foi rapidamente socorrido pelos médicos da partida. De acordo com o "Corriere Dello Sport", o pedido para o jogo ser suspenso partiu do técnico De Rossi, após o mesmo ver o estado do seu atleta no vestiário. A Udinese aceitou o pedido prontamente, assim como a equipe de arbitragem.

Ainda segundo as informações, o pronto atendimento foi essencial para que o zagueiro deixasse o estádio lúcido e fazendo um sinal positivo. Evan Ndicka aguarda os resultados dos próximos exames para definir os próximos passos de sua carreira.