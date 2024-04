Grávida, Virginia Fonseca toma tombo em programa, mas diz estar bem: Não precisam preocupar

Virginia Fonseca participou das gravações do programa Domingo Legal neste domingo, dia 14. A mais nova contratada do SBT estava no desafio Passa ou Repassa contra o marido Zé Felipe. Após responder de maneira errada uma das perguntas, a influenciadora precisou andar para receber a tortada típica no rosto.

Como o cenário já estava sujo com chantilly no chão, Virginia acabou levando um tombo. A influenciadora foi ajudada por toda a equipe a se levantar, mas parecia bem, já que continuou rindo da situação. Vale lembrar que a esposa de Zé Felipe está grávida de seu terceiro filho com o cantor. O bebê irá se chamar José Leonardo, em homenagem ao sogro da apresentadora.

Depois do belo susto nos fãs, Virginia surgiu nos Stories para explicar que estava bem e desmentir que teria sido levada à enfermaria do SBT. A influenciadora ainda contou que notou que iria cair, por isso fez o possível para conseguir se apoiar nas mãos e nos joelhos.

Estou ótima, viu?! Não precisam preocupar! Eu coloquei a mãe e o joelho, então não bati nem quadril, nem barriga! José Leonardo está ótimo.