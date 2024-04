Fabiana Justus atualiza sobre estado de saúde após transplante de medula: - Focada em ficar bem para ir para casa

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais no sábado, dia 14, para atualizar os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Fabiana comemorou o sucesso do transplante de medula óssea e em seu perfil no Instagram, a influenciadora disse que, a partir de agora, terá uma nova data de aniversário. Segundo ela, será 9 de abril, dia que marca o seu renascimento.

- Aparecendo por aqui para dar um oi. Eu sei que quando sumo vocês ficam preocupados. Acho isso muito fofo, mostra muito carinho. Não fiquem preocupados, eu estou 100% focada esses dias p[os transplante, pós-pega da medula., iniciou ela.

- Estou focada em ficar bem para ir para casa. Então são dias de altos e baixos, assim como era antes. A minha pega foi relativamente cedo, então o meu médico estava me explicando que é normal, sentir muito cansaço. O transplante não acaba quando termina. Tenho dias pela frente de muito cuidado.