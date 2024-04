Rússia expressa preocupação com tensão no Oriente Médio, pede contenção e solução diplomática

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou, em nota publicada neste domingo, 14, ver com "extrema preocupação" a escala da tensão no Oriente Médio no contexto do ataque iraniano com drones e mísseis a Israel no sábado, 13.

"Apelamos a todas as partes envolvidas no conflito pela contenção. Esperamos que os Estados regionais resolvam os problemas existentes por meios políticos e diplomáticos", disse.

O país de Vladimir Putin ressaltou ainda que, de acordo com o governo iraniano, os disparos contra Israel foram uma resposta a ataques contra instalações do Irã na região - entre eles o bombardeio à embaixada na Síria, em 1º de abril, "veementemente denunciado" pelo governo da Rússia.

A ação contra Israel estaria resguardada pelo direito à autodefesa estipulado previsto no Artigo 51 da Carta das Nações Unidas. "Infelizmente, devido à posição adotada pelos seus membros ocidentais, o Conselho de Segurança da ONU não foi capaz de dar uma resposta adequada ao ataque à missão consular iraniana", completou em referência ao ataque na Síria, que é atribuído pelo Irã aos israelenses.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também encorajou cidadãos russos que residem em Israel e nos países vizinhos, principalmente na Jordânia, no Líbano e na Síria, a acompanharem a imprensa e as recomendações do governo russo quanto ao tema.