Coudet se irrita com tensão em jogo do Inter e pede apoio da torcida: ?Temos que acreditar?

O Internacional estreou no Brasileirão com vitória de virada sobre o Bahia por 2 a 1, neste sábado, no Beira-Rio. O time foi muito vaiado pelos seguidos tropeços na temporada, o que gerou certa irritação por parte do técnico Eduardo Coudet. O treinador afirmou não entender o motivo de tanta tensão.

"É difícil estrear nesse clima de tensão. Entendo tudo, mas criou um clima que não me parece uma situação tão drástica para o que aconteceu. Perdemos apenas um jogo no ano, não sei há quanto tempo acontece isso. Todos queríamos ganhar o jogo da Sul-Americana. Outro dia tivemos 10 finalizações no primeiro tempo e 24 no segundo e a bola não entrou. Às vezes não quer entrar", afirmou.

Após desabafar, o treinador pediu apoio aos torcedores. "Temos que acreditar juntos. Esse clima de tensão no estádio, entendo a expectativa do torcedor, o que peço é que corram conosco, depois podem cobrar o que queiram, mas nos ajudem. O torcedor às vezes não percebe a força que tem para o time. Temos que construir e melhorar o nível individual e coletivo, mas não estamos mal", disse.

Passada a pressão da estreia, o Internacional tem uma pedreira pela frente. O time gaúcho encara o Palmeiras na quarta-feira, às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.