Mensagem de aniversário de Fernanda Paes Leme para Bruno Gagliasso gera polêmica na web: Deus me livre de amizades assim

Fernanda Paes Leme escolheu um jeito diferente de homenagear Bruno Gagliasso em seu aniversário de 42 anos de idade, que rolou no último sábado, dia 13. Ao compartilhar uma foto ao lado do amigo de longa data, ela revelou que os dois andam mais afastados, o que gerou polêmica na web.

O texto dizia:

Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares...Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem.

E, ao finalizar, ela ainda arrematou dizendo:

Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns.

Na web, os internautas acharam no mínimo esquisito a homenagem da atriz. Veja alguns comentários:

Deus me livre de amizades assim. Que m***a de parabéns de aniversário é esse? Uma bela torta de climão pra 5,1M de seguidores comerem. Energia boa, gostosa, escreveu um internauta.

Fernanda Paes Leme a típica amiga que sempre puxa o protagonismo pra si. Chata né, agora sabemos porque ele se afastou, opinou outra.

Todo homem quando tá comprometido tem uma amiga meio Fernanda Paes Leme, na minha vida também apareceu uma, eu coloquei pra correr rapidinho!, disse outra.

Tinha necessidade dela transformar uma homenagem de aniversário em uma DR pública? Não tinha. Fernanda Paes Leme as vezes peca demais pela falta de bom senso e noção, escreveu outra.

Eita!