De pijama, Viih Tube e Eliezer recepcionam convidados com evento das princesas em aniversário da Lua

O terceiro e último dia de festas para celebrar a vida da pequena Lua já começou neste domingo, dia 14! Para o café da manhã, Viih Tube e Eliezer organizaram um evento com as princesas da Disney.

Buscando o maior conforto para os convidados, a refeição foi feita ainda de pijama, onde as crianças puderam comer e se divertir. O casal chegou a combinar a roupa confortável, ambos estavam sustentando os desenhos do Baby Tube.

O evento acontece como abertura do último dia de comemorações de um ano de idade da Lua. As festas aconteceram no resort de luxo Tauá, em Atibaia, no interior de São Paulo.