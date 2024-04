Em último sábado na casa, brothers ganham noite da pizza; veja o que rolou na madrugada do BBB24

No último sábado, na casa do BBB24, os brothers estavam lamentando a falta de uma festa. Foi então que a produção do programa decidiu enviar algumas pizzas para a casa. Com isso, eles se reuniram na cozinha para fazer uma noite da pizza. Deu até vontade, né?

A madrugada foi bastante tranquila, os brothers deixaram o jogo de lado e falaram sobre amenidades, como futebol e a vida amorosa fora da casa. Já na hora de dormir, Matteus acabou indo parar na cama com as meninas, Alane e Isabelle.

Matteus: Vocês são lindas.

Alane: Você é incrível... Um Paizão. Matteus vai ser um paizão.

Matteus: Se Deus quiser... Tudo que eu puder vou proporcionar.

Isabelle: Vai ser muito carinhoso, amoroso, gentil.

Logo depois, o trio falou sobre o final do reality:

Matteus: Isso foge do nosso controle. Não tem como não ficar angustiado. (...) Vou até te ser sincero: até o Davi que já tá garantido na final, deve dar uma angústia no peito de saber que isso aqui vai terminar. Então amanhã vou aproveitar o dia inteiro. Se for pra sair, vou sair, mas quero muito ficar, quero muito ir pra final, do fundo do meu coração. Mas é uma coisa que, se eu enlouquecer ou não.

Alane: É que a gente não controla, né?