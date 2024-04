Embaixador iraniano diz que ataque contra Israel foi feito de acordo com a lei internacional

O embaixador iraniano na Noruega, Alireza Yousefi, afirmou que o ataque realizado ontem pelo país contra Israel se deu "em conformidade com a lei internacional".

Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele disse ainda que o Irã exerceu "o direito legal à legítima defesa em retaliação às ações terroristas do regime israelense".

Já o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que o envio de mísseis e drones contra Israel demonstra que a "vitória e sucesso do Irã" são maiores que as ações israelenses. "Não estamos em conflito agora. Parece que estamos em situação de igualdade. Mas a realidade é diferente. A vitória e sucesso do Irã são maiores", afirmou segundo a agência estatal iraniana.

O governo iraniano afirma que agiu em resposta ao ataque israelense que matou sete militares iranianos, em Damasco, na Síria, em 1º de abril.