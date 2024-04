‘Fiquei com medo de morrer e deixar minha filha sem mãe’

O dia 18 de março de 2024 ficará registrado para sempre no coração e na memória da são-bernardense Raissa Falosi Santos, 20 anos. Foi nessa data que a jovem viveu um dos dias mais felizes e traumáticos da sua vida, pois deu à luz a sua primeira filha e também foi vítima de um possível erro médico no Hospital da Mulher de São Bernardo.

Após realizar o parto normal e passar pela colocação do Diu (Dispositivo Intrauterino), uma compressa (espécie de pano utilizado para estancar o sangue) foi deixada em seu corpo – o item permaneceu no interior da jovem por 19 dias. Durante esse período, Raissa vivenciou as novidades da maternidade enquanto enfrentava diversos sintomas por conta do objeto esquecido.

Dores no corpo, incômodo para sentar, odor forte na região da virilha, cólicas, sangramento e febre alta de 40ºC foram os sinais que levaram Raissa a desconfiar que algo estava errado com a sua saúde. Dias antes de retirar o item, ela procurou o Hospital da Mulher por causa dos sintomas, a médica que a atendeu receitou remédios para dor e não realizou nenhum exame.

“Quando descobri que tinha um pano dentro de mim, após ter muito sangramento durante três dias, fiquei assustada, com medo de morrer e deixar minha filha recém-nascida sem mãe. Tive também um sentimento de raiva, de ódio, foi um descaso muito grande, poderia ter perdido meu útero ou até mesmo a minha vida”, desabafou Raissa.

O médico que fez a retirada da compressa informou a Raissa que o item estava comprimindo a saída de sangue do útero da jovem, e por conta disso havia diversos coágulos na região. O profissional de saúde explicou ainda que o fator poderia ocasionar a distensão da sua vagina e do seu útero.

MEDIDAS

A jovem registrou um BO (Boletim de Ocorrência) sobre o caso e realizou exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) – o 6º DP (Distrito Policial) de São Bernardo investiga a ocorrência. A paciente pretende processar a Prefeitura, responsável pela administração do Hospital da Mulher.

“Se aconteceu comigo, pode acontecer com outras mulheres, é uma negligência médica absurda. Espero que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que passei”, disse ela.

RISCOS À SAÚDE

O cirurgião de pescoço e cabeça, Diego Rocha Moreira, do Hospital Albert Sabin de São Paulo, contou que, por mais que não seja comum, já teve conhecimento de casos de objetos esquecidos no interior de pacientes. Segundo o médico, gazes e compressas, principalmente em cirurgias abdominais, são os itens esquecidos.

Sobre os riscos à saúde, o cirurgião ressaltou que são diversos e dependem do tipo de material cirúrgico e da localidade onde o objeto foi deixado. “No caso das gazes e compressas, pode acumular a própria secreção do paciente que virar fonte de infecção. Caso não seja identificada e tratada, pode evoluir para casos mais graves, como infecções generalizadas e até óbito”, finalizou o médico.