Carol Meligeni perde e Brasil é eliminado pela Alemanha na Billie Jean King Cup

O Brasil foi eliminado pela Alemanha na Billie Jean King Cup neste sábado. Apesar do forte apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera, o time europeu venceu a série melhor de cinco jogos por 3 a 1, com o triunfo de Laura Siegemund sobre Carolina Meligeni por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3. Com o resultado em São Paulo, a Alemanha avançou à fase final da competição que é considerada a Copa do Mundo do tênis feminino.

Carol, 345ª do ranking, substituiu de última hora Laura Pigossi, que estava escalada inicialmente para este quarto jogo. Durante sua partida na sexta-feira, Pigossi precisou receber atendimento médico em quadra. Ela vinha reclamando de dores na perna esquerda nas últimas semanas. A sobrinha de Fernando Meligeni já foi a 165ª do mundo, em setembro de 2022.

Mais cedo, o Brasil anotara seu único ponto no confronto com a vitória de Beatriz Haddad Maia sobre Anna-Lena Friedsam por 2 a 1. Na sexta-feira, o time nacional perdeu os dois primeiros jogos da série, com Bia Haddad e Laura Pigossi em partidas de simples.

O segundo duelo deste sábado começou com uma quebra de saque de Siegemund logo no primeiro game. A alemã, 85ª do mundo (já foi a 27ª), abriu 3/0 com certa facilidade. E construiu a vantagem exibindo força no fundo de quadra e agilidade na rede. Ela fechou o primeiro set cedendo apenas um game à brasileira.

Na parcial seguinte, Carol tentou reagir ao obter sua primeira quebra de saque da partida. Abriu 2/0 no placar e deu esperanças à torcida. A alemã reagiu e empatou. A brasileira, apesar da estratégia mais cautelosa, cresceu em quadra e voltou a abrir vantagem: 5/2. No game seguinte, decretou o empate na partida.

Após cair de rendimento ao longo da segunda parcial, Siegemund voltou a controlar o jogo no terceiro set. Alternando entre golpes firmes do fundo de quadra e deixadinhas na rede, a alemã atingia os pontos fracos da brasileira e se enchia de confiança em quadra. Assim, fez 4/1. Carol chegou perto de empatar, mas voltou a ser quebrada.

Na sequência, Siegemund sacou para fechar o jogo e o confronto. E não decepcionou a equipe alemã. Ela selou a classificação da Alemanha no seu primeiro match point, após 2h36min de partida.

O Brasil tentava a vaga inédita na fase final da Billie Jean King Cup, que reúne as 12 melhores equipes do mundo. O time nacional nunca alcançou esta fase no atual formato da competição, em vigor desde 2018. O Brasil não se coloca entre os 12 melhores times do torneio entre equipes desde 1982, quando avançou às quartas de final da então Fed Cup, antigo nome da Billie Jean King Cup.