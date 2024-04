Reino Unido condena 'nos mais fortes termos' ataque do regime iraniano a Israel

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, divulgou um comunicado condenando a investida do regime iraniano contra Israel neste sábado, 13. "Condeno nos mais fortes termos o ataque irresponsável do regime iraniano contra Israel", declarou Sunak, em postagem no "X", o antigo Twitter.

O Irã confirmou ter iniciado uma ofensiva com drones e mísseis em retaliação pelo ataque aéreo de Israel que destruiu o consulado iraniano em Damasco, no começo do mês. A investida matou integrantes da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo um general.

O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido está trabalhando para estabilizar a situação e impedir uma escalada do conflito na região.

"O Irã mais uma vez demonstrou que pretende semear o caos no seu próprio quintal. O Reino Unido continuará a defender a segurança de Israel e de todos os nossos parceiros regionais, incluindo a Jordânia e o Iraque. Ao lado dos nossos aliados, estamos trabalhando urgentemente para estabilizar a situação e evitar uma nova escalada. Ninguém quer ver mais derramamento de sangue", completou Sunak.