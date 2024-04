Viñales domina do início ao fim e vence a corrida sprint da etapa dos EUA de MotoGP

Depois de conquistar a pole no treino classificatório mais cedo, o espanhol Maverick Viñales voltou a brilhar ao vencer a corrida sprint no final da tarde deste sábado, no circuito de Austin, nos Estados Unidos.

Na prova, ele assumiu a ponta, sofreu uma pequena pressão nas primeiras voltas, mas logo abriu a dianteira e administrou a primeira posição. Esta foi a segunda "sprint race" que ele levou em 2024. A primeira foi em Portimão, na etapa de Portugal. A corrida válida pela etapa dos Estados Unidos, está marcada para este domingo.

Marc Marquez terminou a disputa em segundo lugar, seguido de Jorge Martín. Pedro Acosta, que foi muito bem no treino classificatório, terminando na segunda posição, desta vez terminou a prova curta na quarta posição.

Francesco Bagnaia, que larga na segunda fila no grid da etapa dos Estados Unidos, não foi bem na sprint e comprometeu a sua atuação após cometer um erro no início. Depois de cair para a 11ª posição, ele terminou a prova na oitava colocação.

Na classificação do Mundial de MotoGP, Jorge Martín lidera a tabela. O piloto da Pramac contabiliza 67 pontos. Em segundo lugar, aparece Enea Bastianini, com 43 pontos. Brad Binder aparece logo atrás com apenas um ponto a menos.

Confira o resultado da Corrida Sprint da Etapa dos Estados Unidos de MotoGP:

1º Maverick Viñales (Aprilia) 20min27ss825

2º Marc Marquez (Gresini Ducati) a 2.294s

3º Jorge Martin (Pramac) a 4.399s

4º Pedro Acosta (Tech3) a 6.480s

5º Aleix Espargaro (Aprilia) a 6.657s

6º Enea Bastianini (Ducati) a 8.621s

7º Jack Miller (KTM) a 9.237s

8º Francesco Bagnaia (Ducati) a 9.349s Fabio Di Giannantonio (VR46)

9º Raul Fernandez (Trackhouse) a 9.637s

10º Franco Morbidelli (Pramac) a 9.894s

11º Miguel Oliveira (Trackhouse) a 10.364s

12º Brad Binder (KTM) a 10.724s

13º Marco Bezzecchi (VR46) a 11.549s

14º Alex Marquez (Gresini) a 15.468s

15º Fabio Quartararo (Yamaha) a 15.574s

16º Alex Rins (Yamaha) a 18.146s

17º Luca Marini (Repsol Honda) a 22.989

Não completaram a prova

18º Augusto Fernandez (Tech3)

19º Johann Zarco (LCR)

20º Joan Mir (Repsol Honda)

21º Takaaki Nakagami (LCR Honda)