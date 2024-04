Taka Yamauchi recebe apoio do Avante

O pré-candidato a prefeito de Diadema e presidente da SPObras, engenheiro Taka Yamauchi (MDB), recebe apoio de mais um partido na empreitada pré-eleitoral, trata-se do Avante. O anúncio foi feito na tarde deste sábado e representa um marco na aliança com foco no desenvolvimento econômico e social.

"É uma honra receber o apoio do Avante. Essa aliança representa a confiança depositada em nossas propostas e no trabalho que estamos desenvolvendo para construir um futuro digno para Diadema. Juntos, vamos trabalhar incansavelmente para transformar nossas ideias em ações concretas que beneficiem toda a população", afirmou Taka Yamauchi.

Na eleição de 2020, Taka, então filiado ao PSD, conquistou 101.231 votos no segundo turno, 5.618 a menos do que adversário petista, José Filippi, atual prefeito de Diadema. Ele é a principal aposta da oposição para tentar impedir a reeleição do chefe do Executivo.

Integram os arco de alianças os seguintes partidos: MDB, Progressitas, PRTB, Avante, PSDB, Cidadania, PRD, PMB, PMN, Solidariedade, PL e DC. Ao todo, 220 pré-candidatos almejam uma cadeira na Câmara de Diadema.