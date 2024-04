Defesa de Israel diz monitorar 'drones matadores' do Irã e fala em 'escalada perigosa'

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), Daniel Hagari, afirmou que os militares do país monitoram de perto "drones matadores" lançados pelo Irã a caminho do território israelense. "Essa é uma severa e perigosa escalada", afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.

Hagari assegurou que as capacidades ofensivas e defensivas de Israel estão "no mais alto nível de prontidão" para defender a nação.

"Juntamente com os nossos parceiros, as IDF estão operando com força total para defender o Estado de Israel - e o povo de Israel. Esta é uma missão que estamos determinados e prontos a cumprir", disse ele.