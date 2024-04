Israel estima que drones iranianos chegarão ao país na madrugada local, diz imprensa do país

Se não forem interceptados, os drones lançados pelo Irã neste sábado, 13, devem chegar aos alvos em Israel por volta das 2 horas no horário local do domingo (20 horas em Brasília, no ainda neste sábado), segundo relato de múltiplos veículos na imprensa israelense com base em fontes.

A ofensiva seria uma retaliação pelo ataque que destruiu o prédio do consulado iraniano em Damasco, na Síria, no começo do mês.

Porta-voz do Exército israelense para a imprensa árabe, Avichay Adraee assegurou que os militares estão implementando medidas previamente planejadas para esse tipo de situação.

As ações incluem a suspensão de serviços de GPS em regiões do país. "Estamos monitorando a ameaça no espaço aéreo", reiterou em comunicado.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país tem se preparado para um ataque do Irã há anos, mas principalmente nas última semanas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o premiê assegurou que o sistema de defesa está a postos para qualquer cenário que eventualmente surgir.

Netanyahu reforçou o compromisso em responder a ações que prejudiquem os israelenses. "Nos defenderemos de qualquer ameaça e o faremos com frieza e determinação", assegurou ele, que ainda pediu que os cidadãos mantenham a calma.

O líder político também aproveitou para agradecer Estados Unidos, Reino Unido e França pelo apoio que têm demonstrado nos últimos dias.

Segundo múltiplos veículos da imprensa internacional, uma ofensiva do Irã já era esperada, em retaliação por uma investida que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria.

A Casa Branca confirmou que o Irã iniciou o ataque aéreo contra Israel e disse esperar que a investida se desenrole ao longo de algumas horas. Em comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, reforçou o compromisso de Washington em apoiar o povo israelense e a defesa do aliado contra as ameaças do Irã.

Segundo Watson, o presidente norte-americano, Joe Biden, está sendo constantemente atualizado sobre a questão por sua equipe de segurança e fará reuniões na Casa Branca nesta tarde. "O Presidente Biden tem sido claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível", destacou.