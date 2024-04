Casa Branca confirma início de ataque do Irã contra Israel e reforça apoio à defesa do aliado

A Casa Branca confirmou, há pouco, que o Irã iniciou um ataque aéreo contra Israel e disse esperar que a investida se desenrole ao longo de algumas horas. Em comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, reforçou o compromisso de Washington em apoiar o povo israelense e a defesa do aliado contra as ameaças do Irã.

Segundo Watson, o presidente norte-americano, Joe Biden, está sendo constantemente atualizado sobre a questão por sua equipe de segurança e fará reuniões na Casa Branca nesta tarde. "O Presidente Biden tem sido claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível", destacou.