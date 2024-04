Israel diz que Irã lançou drones em direção ao território israelense e está em 'alerta máximo'

O Irã lançou uma série de drones em direção a Israel no período da tarde (de Brasília) deste sábado, 13, informaram autoridades da Defesa israelense nas redes sociais. Os veículos não tripulados podem demorar algumas horas até chegar aos destinos, mas as Forças Armadas de Israel estão em "alerta máximo" para qualquer ameaça.

Porta-voz do Exército israelense para a imprensa árabe, Avichay Adraee assegurou que os militares estão implementando medidas previamente planejadas para esse tipo de situação.

As ações incluem a suspensão de serviços de GPS em regiões do país. "Estamos monitorando a ameaça no espaço aéreo", reiterou em comunicado.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país tem se preparado para um ataque do Irã há anos, mas principalmente nas última semanas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o premiê assegurou que o sistema de defesa está a postos para qualquer cenário que eventualmente surgir.

Netanyahu reforçou o compromisso em responder a ações que prejudiquem os israelenses. "Nos defenderemos de qualquer ameaça e o faremos com frieza e determinação", assegurou ele, que ainda pediu que os cidadãos mantenham a calma.

O líder político também aproveitou para agradecer Estados Unidos, Reino Unido e França pelo apoio que têm demonstrado nos últimos dias.

Segundo múltiplos veículos da imprensa internacional, uma ofensiva do Irã já era esperada, em retaliação por uma investida que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria.