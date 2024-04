O.J. Simpson piorou drasticamente e mal conseguia andar em suas últimas semanas de vida, revela fonte próxima a família

A saúde do ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson se deteriorou rapidamente dias antes de sua morte, segundo o jornal Daily Mail. O astro morreu, aos 76 anos, em Las Vegas na última quarta-feira, dia 10, após uma batalha contra o câncer. O falecimento foi confirmado pela família do ex-atleta, nas redes sociais.

Em fevereiro, o site TMZ revelou que Simpson havia sido diagnosticado com câncer de próstata e estava com a saúde debilitada. Dois dias depois, o próprio O.J. fez um vídeo para afirmar que estava bem.

O astro que foi julgado inocente dos assassinatos de Nicole Brown e Ronald Goldman, ex-atleta foi retratado na série The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, parecia muito mal e doente em um restaurante local apenas duas semanas antes de sua morte, contou a fonte familiar ao tablóide americano.

- Ele estava grisalho. Ele parecia muito mal. Ele não conseguia atravessar o restaurante sem ajuda, disse a fonte.

Ele estava morando em uma propriedade no Rhodes Ranch Golf Club, perto de Las Vegas, para onde se mudou para ficar mais perto de seu filho Justin, fruto do relacionamento com Nicole Brown.