Larissa Manoela se apresenta no segundo dia de festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

O segundo dia de comemorações do primeiro aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer começou! Neste sábado, dia 13, o tema escolhido pelos papais foi A Floresta Encantada da Lua e é claro que todo mundo se vestiu de seus animais favoritos, né?

Mais um dia, arrasando nos looks, Eliezer surgiu com a bebê, que se tornou a fadinha do dia. O influenciador escolheu a fantasia de uma mosca, enquanto Viih se tornou uma abelhinha super fofa.

Porém, quem brilhou mesmo foi Larissa Manoela. Vestida de borboleta, com um body justinho e todo brilhante, a cantora completou o look com asas do animal que balançavam conforme ela dançava.

A atriz foi responsável por agitar o público com um show bastante infantil e divertido. Larissa cantou todos os seus hits mais antigos que fizeram parte das novelas Cúmplices de um Resgate e Carrossel.