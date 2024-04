Ruud vence Djokovic pela 1ª vez na carreira e avança à decisão do Masters 1000 de Montecarlo

Bicampeão do Masters 1000 de Montecarlo e atual número 1 do mundo, Novak Djokovic não foi páreo para Cásper Ruud neste sábado. O norueguês esteve impecável na vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, em 2h18min de partida, e carimbou a classificação para a grande decisão do torneio.

"Sempre há mais uma partida no tênis. Amanhã (domingo) será um dia especial. Primeira vez jogando uma final aqui em Montecarlo. É um ótimo resultado, mas é claro que venho perseguindo um grande título há alguns anos. Amanhã terei outra chance. Vou dar tudo de mim. Stef está jogando bem. Ele é um ótimo jogador no saibro e em outras superfícies também... mas acho que é no saibro que ele teve maior sucesso em sua carreira e especialmente neste torneio. Vai ser uma tarefa difícil, mas estou pronto para isso", afirmou.

Ruud venceu Djokovic pela primeira vez na carreira e quebrou uma sequência de 11 derrotas contra atletas do top-3 do ranking da ATP. O norueguês vai em busca do principal título de sua carreira, já que todos os campeonatos vencidos - dez no total - foram de nível 250.

"Bem, é claro que estou desapontado, você sabe, por perder uma partida como esta. Foi por pouco. Parabéns ao Cásper. Ele jogou muito bem, principalmente no início do primeiro e do terceiro também. Tive minhas chances, mas, sim, o último jogo não foi bom. Erros não forçados e ele foi sólido, acho, até a última tacada e mereceu vencer. Portanto, há pontos positivos para tirar deste torneio, com certeza, mas é claro que estamos decepcionados com a derrota", disse Djokovic.

Na decisão, Ruud encontrará o grego Stefanos Tsitsipas, que também surpreendeu nesta sábado ao derrotar Jannik Sinner, número 2 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em um duelo que o italiano sofreu com o desgaste físico e precisou de atendimento médico antes de ser derrotado.

O norueguês já encontrou Tsitsipas em outras três oportunidades, e venceu duas delas. A última derrota foi em 2016. Ou seja, Ruud iria para a decisão como o favorito para conquistar o Masters 1000 de Montecarlo se não fosse o fato do grego ser bicampeão do torneio.

Após ter demonstrado muito cansaço nas quartas de final, Djokovic entrou na semifinal longe de estar 100%. O sérvio fez um primeiro set totalmente apagado e teve o serviço quebrado logo no primeiro game. Não demorou para Ruud abrir 4/1. Quando acordou, já era tarde. A reação do número 1 do mundo parou no 6/4 para o norueguês.

No segundo set, Djokovic mostrou que estava vivo na partida e mostrou o motivo que o faz ser o melhor do mundo. Com duas quebras, o sérvio igualou o placar sem muita dificuldade, fechando por 6/1.

No entanto, Ruud voltou para o terceiro set arrasador. Ele usou toda energia poupada no set anterior para abrir 3/0. Mas nunca é fácil vencer Djokovic. O sérvio chegou a empatar por 4/4, mas o norueguês se manteve firme e conseguiu quebrar o serviço do rival, no último game, para confirmar a vitória.