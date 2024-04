Belo fala sobre show de Madonna no Rio e alfineta: - De graça que sai caro

Eita! Após show do Soweto, em comemoração aos 30 anos de carreira do grupo, ser cancelado por conta da apresentação de Madonna, em Copacabana, no dia 4 de maio, o cantor Belo parece não ter gostado e resolver opinar. Nesta semana, um vídeo em que a Rainha do Pop aparece dando uma bronca nos brasileiros que estavam falando português em sua apresentação.

- Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto dia 4 de maio? De graça que sai caro! Triste, escreveu ele em uma publicação no Instagram.

"Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", disparou Madonna para os brasileiros durante um show em Miami pic.twitter.com/hR1ZdXC3tr

Para quem não lembra, durante um show da The Celebration Tour, a diva pop chamou a atenção de fãs durante sua apresentação:

-Vocês não estão no Brasil. Parem de falar português aqui, disse ela na ocasião.