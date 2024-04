Neymar compartilha vídeo de Leonardo: - Nunca mais pude fazer uma farra nesse mundão de Deus

Polêmico! Neymar compartilha vídeo de Leonardo em que o cantor aparece falando sobre não poder fazer mais farra, já que hoje em dia sempre existe alguém filmando.

- Nunca mais eu pude fazer uma farra nesse mundão de Deus, que tem sempre um f** filmando, diz o sertanejo no vídeo repostado por ele.

Vale lembrar que Neymar vez ou outra está envolvido em polêmica. O jogador se tornou o centro das atenções quando teve o caso com Fernanda Campos exposto. Prints da conversa da modelo com ele se tornaram virais nas redes sociais.

No mesmo mês, em junho de 2023, ele também flertou com a modelo Celeste Bright e com a influenciadora Isis Mesquita. Em uma carta aberta, Neymar Jr. confirmou que estava traindo Bruna Biancardi, e pediu desculpas. Na época, a influencer estava grávida de Mavie.