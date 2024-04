Após revelar gravidez, Yuri Lima se declara para IZA: Logo seremos nós

Futuros papais na área! Depois de ter confirmado sua primeira gravidez na última sexta-feira, dia 12, a cantora IZA está nas nuvens. A artista fez uma live, onde conversou com os fãs e revelou que está esperando o primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima.

Dessa vez, foi o próprio atleta que decidiu se derreter pela amada e o momento que vivem. Com uma sequência de fotos juntinhos, Yuri se declarou:

Eu vou fazer você sorrir assim para o resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós, mamãe.

Nos registros, a primeira foto mostra o casal se abraçando, onde IZA aparece com um sorriso largo e feliz. Na sequência, o jogador mostrou o resultado positivo do teste de gravidez e uma das primeiras fotos que os dois tiraram, onde a artista mostra a barriguinha.

E é claro que a cantora não perdeu a oportunidade de responder à declaração, né? Nos comentários, ela deixou:

Eu sou sortuda demais por formar uma família com você! Eu vou me esforçar muito para continuar te fazendo sorrir, do jeito que você merece. Te amo infinito, meu amor. Você faz parte do melhor presente da minha vida! Te amo!

Vale lembrar que a artista irá aparecer no Fantástico no próximo domingo, dia 14, para falar sobre a primeira gestão. No pequeno teaser, IZA já confessou que, assim que descobriu a gravidez, já começou a ter preocupações com o bebê:

Instantaneamente eu me senti mãe, na mesma hora parece que eu senti, tipo assim: ó, vai devagar aí, pô, segura tua ondinha agora.