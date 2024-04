Viih Tube e Eliezer organizam desfile do cabelo maluco no primeiro dia de festa da Lua

O primeiro dia das comemorações do primeiro aninho da Lua foram super agitados! Na última sexta-feira, dia 12, Viih Tube e Eliezer organizaram um almoço para recepcionar os convidados. Na temática Alice no País das Maravilhas, todos precisaram tomar a poção do encolhimento para voltar à infância e se jogarem de cabeça na diversão.

A mamãe babona, é claro, que não está deixando de mostrar todos os detalhes em seu canal no YouTube. A primeira noite de celebração de Lua teve com tema o cabelo maluco, que consistiu nos convidados deixarem a criatividade fluir na hora de fazerem os penteados. Seja com acessórios, cores ou glitter, todos precisavam se encaixar na temática para participarem do desfile.

É isso mesmo, rolou até desfile e coroação! Eliezer e Viih Tube, como sempre, arrasaram nas fantasias ao escolherem os looks da Rainha de Copas e Chapeleiro Maluco, enquanto a pequena Lua era a própria Alice. Que fofura de família, né?

Além da presença de ambas as famílias, os influenciadores também convidaram amigos famosos e seus filhos para participarem da festança. Pocah, Jaquelline Grohalski, Lucas Rangel, Gkay, Jottapê, Franciny Ehlke, Thammy Miranda e muitos outros estiveram por lá e arrasaram nas fantasias.

Gkay e Lucas Rangel, por exemplo, decidiram combinar de dividirem o mesmo cabelo. Como assim? Os dois usaram duas perucas coloridas, a influenciadora optou pela cor rosa, enquanto Lucas foi com a azul. Juntos, eles fizeram uma trança e saíram andando por aí grudadinhos, arrancando risadas dos convidados, já que os dois tem uma grande diferença de altura.

Quem também não poupou esforços para aparecer belíssima, mas no tema, foi Jaquelline Grohalski. A influenciadora levou a filha, Bella, combinando. Mãe e filha optaram por vestidos no estilo fantasioso, bufante e bem coloridos.

No cabelo, é claro que elas fizeram penteados mirabolantes, né? Enquanto Jaque esbanjava duas estrelas na cabeça, que foram presas nos coques altos no cabelo, Bella optou por dois corações azuis bem grandes.

Achou que já tinha acabado? Claro que não! O casal ainda transformou o desfile em uma verdadeira competição entre os convidados. O campeão da noite foi um dos familiares dos influenciadores que ousou ao colocar uma garrafa de refrigerante na cabeça e usar um pedaço de cabelo falso para simular o líquido caindo em um copo. É uma criatividade mesmo, né?