Matteus diz que foi difícil conquistar Isabelle: Ela nem me olhava; veja o que rolou na madrugada do BBB24

A madrugada foi agitada na casa do BBB24, mesmo com apenas quatro pessoas na casa. Depois que Davi foi consagrado como primeiro participante confirmado na final - por ter vencido a Prova do Finalista - os brothers receberam alguns mimos para celebrar.

Além de dançar, os brothers ainda brindaram e trocaram vários papos descontraídos, afinal, agora não tem mais game. Eles só precisam esperar o resultado do último paredão - entre Isabelle, Matteus e Alane - para descobrir quem estará na final com Davi.

Durante a madrugada, os participantes comentaram o envolvimento de Matteus com Isabelle. Para Davi, foi dançando que o gaúcho conquistou o coração da amada, mas Alegrete discordou e afirmou que não foi nada fácil conquistar a manauara:

- Essa mulher difícil... Ela nem me olhava, comentou ele.

Matteus continuou explicando que achava difícil Isabelle se interessar por ele, já que ela havia afirmado que curtia homens mais velhos. Então ela disparou:

- Eu gosto de homem de 40, 40 e poucos anos. Gosto muito. Mas você é maduro, Matteus, gente boa. Suas amigas sempre falaram muito bem de você. Cordial demais.

Logo depois, Alane deu a ideia deles dividirem a cama de casal no quarto Fadas, mas eles discordaram da ideia.

- Cada um com seu edredom, brincou Matteus.

Então tá, né?