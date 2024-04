Canções de Taylor Swift voltam ao TikTok Após 'Guerra' do aplicativo com a Universal; entenda

Após um sumiço de dez semanas, as músicas de Taylor Swift retornaram ao TikTok. Em fevereiro deste ano, as gravações da cantora tinham sido removidas do aplicativo por conta de um desacordo entre a plataforma chinesa e a Universal Music, maior gravadora do mundo, cujo catálogo engloba a obra da artista dona dos hits Cruel Summer e Shake It Off.

As duas empresas não conseguiram renovar um contrato de licenciamento expirado em 31 de janeiro. A UMG (Universal Music Group) acusou o TikTok de tentar impedir que seus artistas recebessem uma compensação justa e reclamou também do uso de inteligência artificial na rede social, que por sua vez negou as acusações, declarando que a UMG criou uma "falsa narrativa".

A volta de Swift ao TikTok indica que a artista possa ter feito um acordo separado para garantir que seu novo álbum, The Tortured Poets Department, com lançamento na próxima sexta-feira, 19, beneficie-se da plataforma para atingir mais público.

Canções de outros artistas como Rihanna, Ariana Grande, Drake e Beyoncé, representados pela Universal Music, também foram suspensas do TikTok, mas ainda não voltaram à plataforma.