Bruno Guimarães dá assistência e Newcastle massacra o Tottenham no Campeonato Inglês

Com assistência espetacular do brasileiro Bruno Guimarães e belos gols de Isak e Gordon, o Newcastle não tomou conhecimento do Tottenham e venceu por 4 a 0, neste sábado, no St. James Park, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. No entanto, ainda continua muito longe de conseguir uma vaga nos principais torneios da Europa.

A vitória fez o Newcastle alcançar a marca de quatro jogos sem derrota, mostrando que continua reagindo nas rodadas finais do Inglês. Já o Tottenham deixou a zona de classificação para a Liga dos Campeões e caiu para o quinto lugar, com 60 pontos, dez a mais do que o seu rival.

O jogo começou equilibrado com uma leve superioridade do Tottenham, que assustou com Timo Werner. Na melhor oportunidade, o atacante dominou no peito, dentro da área, e mandou de voleio por cima do gol. Após o susto, o Newcastle começou a jogar no erro do adversário, que foi castigado pela velocidade dos jogadores do time mandante.

Em bela jogada de contra-ataque, Alexander Isak deu um corte seco em Van de Ven, que ficou caído no gramado, e bateu com categoria para fazer 1 a 0, aos 30 minutos. O dia não era mesmo do zagueiro. Aos 32, ele tentou dar o bote em Gordon e novamente ficou estendido no gramado. O atacante do Newcastle não perdoou e ampliou.

O Tottenham sentiu o baque e não conseguiu esboçar reação, facilitando a vida do Newcastle, que não teve dificuldade em levar a vantagem para o intervalo e foi logo fazendo o terceiro, no início do segundo tempo. Aos seis, Bruno Guimarães deu uma assistência espetacular para Isak. Ele saiu do meio de campo, avançou sozinho e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 0.

O domínio do Newcastle era total. Aos 18, Gordon apareceu bem pela esquerda, deu um corte seco na marcação e quase fez mais um. Apesar do massacre, o Tottenham tentava reagir, mas só conseguia ficar trocando passes próximo à área adversária. O time visitante encontrou muita dificuldade em fazer a infiltração.

Nos minutos finais, o Newcastle acabou sendo econômico, já que passou a desperdiçar uma chance atrás da outra de aumentar. A goleada, no entanto, foi decretada aos 41. Após cobrança de escanteio, Schär subiu sozinho para cabecear para o gol.

Antes do apito final, o volante Bruno Guimarães chegou a bater boca com o adversário e foi substituído pelo treinador, sob muitos aplausos. O brasileiro foi um dos principais destaques da goleada do Newcastle neste sábado.

O Newcastle volta a campo apenas no dia 24 de abril, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Crystal Palace, fora de casa, em jogo atrasado da 29ª rodada. O Tottenham só joga no dia 28, às 10h, diante do Arsenal, no Tottenham Hotspur Stadium.