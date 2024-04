Vídeo mostra ataque contra navio perto do Estreito de Ormuz, em momento de tensões com Irã

Um vídeo ao qual a Associated Press teve acesso mostra agentes em uma ação por helicóptero contra um navio perto do Estreito de Ormuz, neste sábado,13. Um oficial de defesa do Oriente Médio, que pediu anonimato, atribuiu o ataque ao Irã, em momento de maiores tensões entre Teerã e o Ocidente.

O vídeo mostrava o ataque antes reportado pelo Reino Unido, que descrevia que a embarcação foi "capturada por autoridades regionais" no Golfo de Omã, perto da cidade portuária de Fujairah, nos Emirados Árabes, sem dar detalhes.

O oficial de defesa compartilhou o vídeo com a agência, que não pôde por enquanto confirmar a veracidade do registro. O helicóptero envolvido, porém, parece ser um dos usados pela Guarda Revolucionária, uma força paramilitar iraniana que já realizou ações do tipo no passado contra navios.

A embarcação envolvida parece ser a MSC Aries, de bandeira portuguesa, navio de transporte associado à Zodiac Maritime, empresa sediada em Londres. A Zodiac Maritime é parte do Zodiac Group, do bilionário israelense Eyal Ofer. A Zodiac não quis comentar o assunto.

O MSC Aries foi localizado pela última vez perto de Dubai e seguia na sexta-feira, 12, para o Estreito de Ormuz. O navio desligou seus dados de localização, o que tem sido comum para embarcações afiliadas a Israel que transitam pela região.

O incidente ocorre em meio a maiores tensões entre o Irã e o Ocidente, em particular após um ataque que seria feito por Israel contra o consulado iraniano na Síria. O Oriente Médio ainda vive as tensões geradas por seis meses da guerra israelense contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O Irã até agora não reconheceu ter capturado qualquer embarcação, nem houve relato na imprensa estatal sobre o incidente. Desde 2019, porém, o país tem realizado ações do tipo.