Laura Pigossi luta, mas leva virada e Alemanha abre 2 a 0 na Billie Jean King Cup

O Brasil encerrou o primeiro dia do confronto com a Alemanha, pela Billie Jean King Cup, com duas derrotas. Apesar da empolgação da torcida presente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Laura Pigossi foi superada de virada por Tatjana Maria por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, na noite desta sexta-feira. Com o resultado, a equipe alemã ficou a apenas uma vitória de fechar a série melhor de cinco partidas.

Mais cedo, Beatriz Haddad Maia havia aberto o confronto com revés diante de Laura Siegemund por 2 a 0. Pigossi, então, entrou em quadra no ritmo da torcida e bateu a 66ª do mundo, equilibrando a série. A brasileira, 125ª do ranking, foi medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Laura Pigossi entrou em quadra sem demonstrar sentir pressão após a derrota do Brasil no primeiro jogo do confronto. Ela mostrou seu estilo ofensivo e aguerrido desde os primeiros pontos e não desperdiçou suas oportunidades. Obteve a quebra nas duas chances que teve, abriu 5/1 e cresceu em quadra;

Tatjana Maria também teve dois break points, mas não exibiu a mesma eficiência da brasileira. A medalhista olímpica esbanjava firmeza nos golpes de fundo de quadra. Sem hesitar, fechou o set inicial e levantou o público no Ibirapuera.

Laura manteve a estratégia na segunda parcial. Ela empurrava a alemã para o fundo de quadra e neutralizava toda investida da adversária na rede. Tatjana empilhava erros não forçados na tentativa de derrubar a tática da tenista da casa. No terceiro game, Laura obteve a primeira quebra do set e fez 2/1.

A tenista alemã devolveu a quebra, sua primeira na partida, e empatou a parcial. Do outro lado, Laura mantinha a força mental, mesmo após boas jogadas da rival. A brasileira interagia com o público, vibrando a cada acerto. O duelo seguiu parelho até o 10º game, quando Laura oscilou em seu saque e foi quebrada, permitindo o empate na partida.

O terceiro set começou com quebra da brasileira. A alemã, contudo, reagiu prontamente e igualou o placar. Antes da metade do set, Laura recebeu atendimento médico em quadra em razão de dores no joelho esquerdo, problema que ela vem enfrentando nas últimas semanas.

Na retomada da partida, ela abriu 40/0, mas cedeu a virada e perdeu o saque. A partir daí, as duas tenistas acumularam seguidas quebras até o empate em 4/4. Até que Tatjana voltou a se impor no serviço da brasileira, que não conseguiu fazer o mesmo.

O confronto da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo do tênis feminino, tem sequência neste sábado, a partir das 15h. Mais uma vez, Bia abrirá o dia. Desta vez, enfrentará Tatjana Maria. O jogo seguinte terá Laura Pigossi, 125º do ranking de simples, e Laura Siegemund. As duas tenistas alemãs são as mais velhas de todo o confronto. Ambas têm 36 anos.

Brasil e Alemanha disputam uma vaga na fase final da Billie Jean King Cup, que reúne as 12 melhores equipes do mundo. O time nacional busca a vaga nesta fase pela primeira vez neste formato da competição, em vigor desde 2018. O Brasil não se coloca entre os 12 melhores times do planeta desde 1982, quando alcançou as quartas de final da então Fed Cup, nome antigo da Billie Jean King Cup.