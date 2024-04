Santo André recebe abertura do Grande Prêmio Nacional de Patinação neste fim de semana

A Abertura do Grande Prêmio Nacional de Patinação acontece em Santo André neste fim de semana, no Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antônia. O evento faz parte das ações comemorativas de 471 anos da cidade. As apresentações solo acontecem neste sábado entre 7h30 e 19h. Já as apresentações de grupo acontecem no domingo, no mesmo período.

O campeonato dura até agosto com outras duas etapas, que vão acontecer em Londrina-PR e Valinhos-SP. O GP contará com um ranking nacional para atletas que competirem durante todo o torneio. O GP de Patinação reunirá cerca de 240 competidores a partir dos cinco anos de idade em três categorias: circuito livre, duplas e show. Serão 14 equipes participantes e mais de 400 apresentações.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da escola PRO 360 Patinação.