Xavi promete dar minutagem a Vitor Roque no Barcelona: 'Acreditamos nele'

Na reta final da temporada e tendo a Liga dos Campeões como principal objetivo, o técnico Xavi prometeu dar mais minutagem a Vitor Roque no time titular do Barcelona. Apesar de toda a expectativa em sua chegada, o brasileiro não teve muitas oportunidades e balançou as redes apenas duas vezes.

"É um jogador que nos está dando muito, mesmo que não tenha participação. Diante do Cádiz ele vai ter minutos, porque merece isso, e porque acreditamos nele como jogador. Estamos incidindo muito na forma que se deve entender o jogo. Focamos muito no tema tático. É um jogador que vai muito bem ao espaço, é certo que o aproveitaremos. Tem qualidades inatas que são muito importantes. Tem muita qualidade, mas há aspectos que deve aprender", disse o treinador, que prometeu deixar o Barcelona ao final da temporada.

Dos 12 jogos que esteve em campo, Vitor Roque foi titular apenas uma vez, na vitória sobre o Celta Vigo por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Nos demais, entrou no decorrer do segundo tempo.

Apesar da minutagem, um fato chama atenção. O Barcelona venceu 11 dos 12 jogos em que Vitor Roque participou. O atacante, no entanto, não marca há cinco partidas. A última vez foi no triunfo sobre o Alavés por 3 a 1, no dia 3 de março, quando também foi expulso.

Como o próprio Xavi afirmou, o ex-atacante do Athletico-PR deve participar do duelo frente ao Cádiz, marcado para este sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 67 pontos, o Barcelona é o vice-líder, oito atrás do Real Madrid. O foco, no entanto, é a Liga dos Campeões. O clube catalão está nas quartas de final do torneio e muito próximo de se classificar para a semifinal. No primeiro jogo contra o PSG, em Paris, venceu por 3 a 0. A volta será na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Olímpico Lluís Companys.