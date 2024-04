Estrela de time na Inglaterra bate carro de luxo avaliado em R$ 467 mil

O atacante colombiano Jhon Durán, do Aston Villa, bateu sua BMW X6 em uma van em Birmingham, na Inglaterra, na manhã desta quinta-feira, poucas horas antes do jogo de sua equipe e o Lille, em partida válida pela Liga Conferência.

De acordo com fontes consultadas pelo portal The Sun, o atleta de 20 anos fez questão de checar se todos na van estavam bem após o acidente e aguardou a chegada das autoridades no local. A polícia informou ao jornal que ninguém ficou ferido.

O veículo dirigido por Jhon Durán tem valor estimado em 73 mil libras (cerca de R$ 467 mil). O automóvel ficou com o capô amassado e a parte frontal danificada. Foi compartilhada nas redes sociais uma imagem em que o jogador aparece ao lado do carro logo após o acidente aguardando o reboque.

Mesmo com o acidente, Durán esteve em campo na vitória do Aston Villa sobre o Lille por 2 a 1. O atacante começou o confronto no banco de reservas, mas entrou aos 37 minutos do segundo tempo.

No Campeonato Inglês, o Aston Villa contabiliza 60 pontos e está na briga por uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. Neste final de semana, a equipe tem um duro teste. Desafia o Arsenal, líder da competição com 71 pontos, como visitante.