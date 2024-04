Corinthians treina de olho no Atlético-MG e Coronado mostra ansiedade por seu 1º Brasileirão

O Corinthians realizou nesta sexta-feira mais uma atividade visando o duelo com o Atlético-MG, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. Após perder alguns jogos por ter contraído dengue, o lateral Igor Coronado, que voltou na vitória por 4 a 0 sobre o Nacional, do Paraguai, pela Sul-Americana, demonstrou ansiedade por disputar a elite do futebol nacional pela primeira vez na carreira.

"Estou me sentindo bem e muito ansioso para o início do Brasileirão até por ser o meu primeiro. Estou tentando controlar a ansiedade e me manter com os pés no chão e focado nos trabalho. Acredito que não vai ser muito diferente dos campeonatos que já disputei, apesar de ser um novo começo para mim. Estou em casa e creio que minha adaptação aqui será ainda mais fácil. Espero ajudar o Corinthians atuando por mais minutos", afirmou.

Nesta sexta-feira, após a ativação física na academia, os atletas foram ao aquecimento no gramado. O técnico António Oliveira promoveu uma atividade tática de olho no Atlético-MG. Apesar de participarem de boa parte das atividades, o lateral Diego Palacios e o volante Maycon ainda não foram liberados pelo departamento médico. O Corinthians vem adotando cautela com a dupla.

Quem também desfalca o Corinthians é o meia Matheus Araújo. O jogador sofreu um trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo na última segunda-feira durante uma atividade no Centro de Treinamento. Ele passou por cirurgia e não tem previsão para retornar aos gramados.

Com isso, o Corinthians deve enfrentar o Atlético com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Garro; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Apesar da eliminação frustrante na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians, sob o comando do técnico António Oliveira, quer usar o Brasileirão para dar a volta por cima na temporada. Com isso, almeja, ao menos, uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Corinthians costuma se dar bem quando o assunto é estrear no Brasileirão. O time paulista venceu o jogo inaugural nos dois últimos anos. Em 2022, bateu o Botafogo, no Engenhão, por 3 a 1. No ano passado, fez 2 a 1 no Cruzeiro, na Neo Química Arena.