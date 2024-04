Cantora IZA mostra barriga em live e celebra gravidez de primeiro filho: - Momento de luz

IZA está esperando um bebê com Yuri Lima e não poderia estar mais feliz em se tornar mãe pela primeira vez. A cantora decidiu realizar uma live no Instagram cantando uma série de músicas em homenagem ao filho. Completamente radiante, ela surgiu com um belíssimo look que deixava a barriga de fora, mostrando como seu corpo já mudou com a gestação.

A artista detalhou toda a emoção que está sentindo em ser mamãe de primeira viagem, citando que quando lançou o álbum Afrodhit fez uma imagem conceitual em que aparecia dentro de um saco gestacional, sem imaginar que em breve teria uma vida crescendo dentro dela.

- Sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que seria especial contar fazendo aquilo que mais amo. Muito louco porque quando lancei Afrodhit não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Me coloquei num saco gestacional, virei um feto e agora tem um feto dentro mim. Sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo.

IZA confessou que ainda não sabe se é um menino ou uma menina que está a caminho, mas tem certeza que o bebezinho está muito feliz.

- Ainda não é um chá revelação, não sei se é menino ou menina, mas sei que ele está muito feliz de estar sendo apresentado a vocês assim. Vem aí um mini talismã.

Em outro momento, declarou:

- Parece que o mundo já mudou de cor e só tem três meses. Que loucura.

E a cantora finalizou:

- Tenho certeza que vai ser o momento mais feliz da minha vida, porque já estou muito feliz hoje.