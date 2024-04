Cidades do Grande ABC têm vagas para quem busca oportunidade de emprego

O Grande ABC está com oportunidades de trabalho para diversas funções e diversos níveis de escolaridade, como operador de limpeza ou loja, ajudante geral, promotor, vendedor, entre outros. Para concorrer a vaga alguns requisitos precisam ser atendidos, como ensino fundamental ou médio completo e disponibilidade para trabalhar presencialmente.

PETZ

A rede de petshops Petz está contratando nas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. As oportunidades disponíveis são para diferentes funções. Em São Bernardo, as vagas oferecidas são a de operador de loja, banhista e auxiliar de limpeza. Em Santo André a de ajudante geral omni e operador de loja. Em São Caetano, foi disponibilizada pela empresa apenas uma vaga, a de operador de loja. Todas as vagas estão disponíveis também para PCD (pessoa com deficiência).

Os interessados devem clicar na palavra referente ao cargo. Dessa forma, serão direcionados para a página de inscrição.

MARILAN

A fabricante de alimentos Marilan está recebendo currículos para o cargo de promotor, em Santo André. Para se candidatar a vaga é necessário ter o ensino médio completo. A empresa não exige experiência.

Os interessados podem encaminhar o currículo por meio deste LINK. Dessa forma, serão automaticamente direcionados para a página de inscrição.

TELHANORTE

A Telhanorte, rede de lojas de material de construção e decoração, está com oportunidades abertas em Santo André. Os postos são para quem busca trabalhar com a área operacional ou de vendas da empresa. Os cargos disponíveis são para a modalidade presencial, como o de assessor de loja, operador de loja, vendedor, jovem aprendiz e assessor de operações.

Os interessados devem clicar na palavra referente ao cargo. Dessa forma, serão direcionados para a página de inscrição.