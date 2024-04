Carlos Sainz aparece como favorito para assumir posto de Hamilton na Mercedes, diz jornal

Com a renovação de Fernando Alonso na Aston Martin, o espanhol Carlos Sainz, que vem tendo um ótimo desempenho com a Ferrari na temporada, virou o principal candidato a assumir o posto de Lewis Hamilton na Mercedes, ao menos é a informou o jornal italiano "Gazzeta dello Sport". Além dele, outro nome que aparece é do alemão Sebastian Vettel, este, no entanto, é um pouco mais improvável.

O desempenho do espanhol neste início de temporada chamou a atenção de Toto Wolff, que já afirmou que Sainz está no radar da Mercedes. O jornal destaca o comportamento de equipe do piloto como um dos principais fatores para um acerto, já que ele e Charles Leclerc tiveram poucos atritos como dupla, além dos três pódios conquistados nas três corridas que fez no ano. Ele não correu na Arábia Saudita por causa de uma pubalgia.

Sainz também vem sendo monitorado pela Red Bull, que já teria conversado com representantes do piloto. As conversas, no entanto, esfriaram, assim como a busca por um novo companheiro para Max Verstappen. Existe, até mesmo, a chance de Sérgio Pérez continuar como segundo piloto da escuderia. O mexicano tem contrato até o final do ano.

Enquanto não define seu futuro na Fórmula 1, Sainz aparece como o quarto colocado do mundial de pilotos, com 55 pontos, atrás apenas de Max Verstappen (77), Sérgio Perez (64) e Charles Leclerc (59).

Já a Mercedes parece ter cada vez mais dificuldade para achar uma "luz no fim do túnel". A escuderia alemã vive um de seus piores começos de ano, com George Russell no sétimo lugar do mundial de pilotos, com 24 pontos, e Lewis Hamilton na nona colocação, com apenas dez.

Os pilotos voltam às pistas no final de semana do dia 21 de abril para o Grande Prêmio da China, no Circuito Internacional de Xangai. A corrida acontecerá às 4h (horário de Brasília).