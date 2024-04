Kevin Costner e Jewel estariam namorando

O amor está no ar? Segundo o TMZ, sim! Em entrevista ao veículo, Jewel aumentou as especulações sobre um possível affair entre ela e Kevin Costner após ter mencionado o astro e abordado um pouco sobre sua conexão com ele. É bom ressaltar que o ator passou por um divórcio turbulento com Christine Baumgart em 2023.

Reservadamente, ela o elogiou:

- Ele é uma ótima pessoa. O fascínio do público é intenso, com certeza, disse sobre Kevin.

Sem confirmar ou negar, todas as declarações de Jewel geraram ainda mais rumores sobre o suposto romance da cantora com Kevin. Os burburinhos sobre os dois começaram em dezembro de 2023, quando eles foram fotografados abraçados em uma arrecadação de fundos para uma instituição de caridade.

Ainda de acordo com o site, os dois teriam voado juntos para o Caribe e ficaram lá por mais de uma semana. Durante esse período, Kevin estava envolvido em sem polêmico divórcio com Christine Baumgartner, com quem foi casado por 18 anos. Eles finalizaram o processo em fevereiro de 2024.