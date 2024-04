Atriz da TV Globo entrega que já fez sexo com Agatha Moreira e Rodrigo Simas: Um trisal delicioso

Um é pouco, dois é bom, mas três é demais? Parece que não! A atriz da TV Globo Marcella Maia entregou que já fez sexo com Rodrigo Simas e Agatha Moreira quando o trio estudava artes cênicas em Barcelona, na Espanha - e foi uma noite muuuuuuito caliente!

De acordo com Fábia Oliveira, a confissão aconteceu no canal Na Real, do Youtube, e Marcella não poupou elogios à Agatha.

- Fizemos um trisal delicioso. Foi uma noite incrível! A Agatha é maravilhosa, super gostosa. Me deixou apaixonada. Ela é do tipo: pode me bater, pode fazer o que quiser. Rolou um clima gostoso para caramba.

Contudo, apesar de todos curtirem a noite, Agatha teria ficado com ciúme de Rodrigo em determinado momento do vapo vapo.

- Ela pediu para eu parar de beijar o namorado dela. [...] O Rodrigo, a gente ainda se fala. Com a Agatha não. A gente não se falou mais.