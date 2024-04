Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena recebe Festival do Cambuci

Neste sábado e domingo (13 e 14), o Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena, em São Bernardo, será palco do Festival do Cambuci, um evento de cultura e lazer que celebra a cultura local e sua rica gastronomia. No evento, para além das barracas de quitutes, a Fundação Salvador Arena será responsável por oferecer serviços gratuitos à comunidade, como auxílio para declarar Imposto de Renda, regularizar o CPF na Receita Federal e aprimoramento de currículos.

A iniciativa sera aplicada pelos por alunos da instituição, orientados e monitorados por professores e consultores especializados.

CONFIRA A AGENDA

Entre os serviços destaca-se a Oficina de Currículos e Carreira, que acontecerá no sábado (13), das 13h às 15h, quando a comunidade terá oportunidade de receber orientações para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais e dicas para a elaboração, análise, ajustes ou aprimoramento dos próprios currículos.

O projeto "Em Paz com o Leão" também estará presente no dia 13, das 9h às 12h e no domingo (14), das 09h às 13h, oferecendo auxílio nas dúvidas sobre declaração do Imposto de Renda e a regularização do CPF na Receita Federal, entre outras questões tributárias.

Além disso, a Faculdade levará diversão para o público presente, com uma Oficina do Cabelo Maluco, que acontecerá no dia 13 de abril, das 12h à 13h.

Divertidos Jogos de Futebol de robôs, Demonstração Protótipo de Drone e Teste de Resistência de Pontes de Macarrão, comandados pelos alunos dos cursos Técnico do Colégio Engenheiro Salvador Arena no dia 14 de abril, das 13h às 16h.

Encerrando sua participação no Festival, acontecerá a apresentação da Banda Som da Casa, formada por alunos do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, no domingo, das 16h às 16h50.