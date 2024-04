Fabiana Justus celebra recuperação com festa em hospital após transplante de medula óssea

Fabiana Justus celebrou sua recuperação de um transplante de medula óssea com uma festa no hospital onde foi tratada. A comemoração ocorreu na última quinta-feira,11, conforme a influenciadora divulgou em seu perfil do Instagram.

No dia 9, data que também marca o aniversário de casamento de 13 anos da influenciadora, ela anunciou o sucesso do seu transplante, realizado 13 dias antes. Fabiana escolheu essa data como seu novo aniversário, simbolizando seu "renascimento".

"Estou muito feliz, nem sei expressar minha gratidão por todos vocês", disse Fabiana à equipe médica durante a festa, que contou com bolo e bexigas coloridas. Ela também expressou gratidão ao seu doador anônimo e enfatizou o papel da equipe médica: "Cada um de vocês fez isso ser um pouco mais leve, vocês sabem como é difícil".

Diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano, Fabiana tem compartilhado sua jornada de tratamento com seus seguidores. Ela destacou o apoio recebido durante este período: "Deus esteve ao meu lado em todos os momentos. E continuará".

Ela também expressou suas orações contínuas pela equipe médica. "Eu rezo todas as noites para que Deus proteja vocês. Vocês têm muitas vidas para salvar, salvaram a minha, me deram uma segunda chance."