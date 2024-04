Prova do Finalista é de resistência e garante a primeira vaga na final do BBB24

Após eliminação de Beatriz, acontece na noite desta quinta-feira, dia 11, a disputa pela Prova do Finalista, a dinâmica mais importante da edição. Quem vencer a prova, que será de resistência raiz, estará na final. Os outros três brothers disputarão o último Paredão do BBB24. Para quem vai sua torcida?

A dinâmica acontece da seguinte forma: cada jogador será uma escova de um Lava Jato e deverá permanecer girando enquanto segura um disco com a logo da marca patrocinadora. Quem resistir mais tempo ganha.

Vale lembrar que nesta quinta-feira, dia 11, também aconteceu a eliminação do penúltimo Paredão da edição. Na berlinda, Isabelle, Davi e Beatriz disputam a preferência do público para permanecer na casa mais vigiada do país.