Taxa de solicitação de visto dos Estados Unidos paga por Pix: saiba o que mudou

Desde março, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os quatro consulados no Brasil (em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre) oferecem a opção de pagamento da taxa de solicitação (MRV) por meio de Pix.

Como essa nova alternativa ainda está em fase de implementação, a confirmação do pagamento pode demorar até uma hora, informa a embaixada. Além deste método, os solicitantes ainda podem pagar por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.

A taxa para solicitação de visto custa US$ 185 e o pagamento dela é o segundo passo para obter o visto. O primeiro é preencher o formulário DS-160 de forma online. Após o pagamento, o interessado deve agendar a entrevista no consulado ou na Embaixada.

Outras mudanças foram nos endereços do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) em Brasília e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ele agora funciona no Bossa Nova Mall (Av. Almirante Silvio de Noronha, 365/loja SS 101, centro, junto ao Aeroporto Santos Dumont).

Em Brasília mudou para o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, piso mezanino (acesso próximo ao embarque doméstico, no mesmo piso da venda de passagens aéreas das companhias).

Entre janeiro e março de 2024, o número de vistos para os Estados Unidos processados no Brasil cresceu 20% em comparação como o mesmo período do ano passado. Isso significa que mais de 340 mil vistos foram processados em apenas três meses, em todo o território nacional.

Em 2023, foram emitidos 1,1 milhão de vistos no Brasil, uma quantidade recorde, e a expectativa da embaixada é superar esse número em 2024.