Governo anunciará medidas que vão contribuir para melhorar as condições de crédito, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 12, que na próxima semana o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciarão medidas que vão melhorar as condições de crédito do Brasil.

Segundo Padilha, serão anunciadas novas medidas que vão contribuir para a expansão do crédito no País, para o financiamento da infraestrutura e da logística e da tecnologia e para criar ambiente "de equilíbrio e tranquilidade" para investidores internacionais que queiram investir no País em investimentos de longo prazo.

O ministro lembrou que esses investidores costumam ter temor com a volatilidade cambial. "Vamos construir e vamos contar com o Congresso Nacional para que dê mais um passo para garantir um porto seguro no nosso País para os investimentos internacionais de longo prazo, criar instrumentos para isso, com foco no debate da transição energética e na transição ecológica", disse, durante participação no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia.