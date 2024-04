No Mais Você, Beatriz relembra infância e diz que mãe não a achava normal: Me levou ao médico

É o Brasil do Brasil! Beatriz participou do Café com o Eliminado no Mais Você desta sexta-feira, dia 12. Em conversa com Ana Maria Braga, a sister relembrou sua trajetória no BBB24.

Ao ser questionada sobre suas maquiagens no reality, Bia explicou que, quando trabalhava como modelo, outra pessoa era responsável por sua preparação.

- Na verdade, essas fotos, as pessoas me maquiavam. E realmente, eu não sou boa maquiagem. Eu sei só passar uma base, um blush e uma sombrinha.

- Blush você não sabe não, rebateu Ana.

Ana também relembrou o comportamento agitado de Ana nas festas e se surpreendeu ao confirmar com Bia que ela não bebia durante esses momentos. Ao final, a sister ainda disparou:

- Eu não sou de beber, eu sou assim natural. [...] Eu sou exatamente assim. A alegria me move. Eu tenho uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar. Desde criança.

Inclusive, ao relembrar a infância, Bia disse que sua mãe chegou a levá-la ao médico quando tinha seis anos de idade por não a achar normal.

- Minha mãe falou assim, minha filha não é normal.