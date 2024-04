Léo Santana fala sobre importância da família e declara: - Lore e Liz só fizeram aumentar muito mais esse amor

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, Léo Santana foi o convidado especial do Encontro e acabou sendo surpreendido com mensagens especiais enviadas pelas mulheres de sua vida. O cantor ficou todo feliz e emocionado com os recadinhos da mãe, irmãs e esposa.

As primeiras a deixar belíssimas palavras ao artista foram Naiara e Dejane Santana, irmãs de Léo. Marinalva, mãe do famoso, falou logo em seguida.

Para completar, Lore Improta não poderia deixar de gravar uma homenagem ao marido.

- Eu queria já começar falando que Léo sempre foi rodeado por mulheres incríveis. Dona Marinalva, Dejane, Naiara. Eu e Liz chegamos para completar esse timaço. Eu sou muito honrada em fazer parte da vida de Léo. Queria parar aqui para também falar o quanto eu te amo, o quanto te admiro, o quanto você é especial nas nossas vidas, o quanto você nos enche de alegria, de orgulho. Eu sou muito grata a Deus por ter você comigo. Esse parceiro, maridão, paizão, que só em enche de felicidade, disse ela.

Todo contente com os vídeos que recebeu, Léo exaltou a família e falou sobre a importância das mulheres em sua vida:

- Falar de família e amigos é sempre algo que me comove. Eu sempre falo, tudo que eu vivo hoje é devido a essa base familiar que eu tenho. Tudo em prol deles. A vinda de Lore e de Liz só fez aumentar muito mais esse amor, esse carinho, esse cuidado. Obrigado, eu amei.