Transporte de passageiros cresce 0,1% e está 27,3% abaixo do pico, diz IBGE

O transporte de passageiros cresceu 0,1% em fevereiro ante janeiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o segmento opera 5,4% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O transporte de passageiros ainda opera 27,3% aquém do pico alcançado em fevereiro de 2014.

Já o transporte de cargas teve retração de 1,4% em fevereiro ante janeiro. O segmento opera 34,3% acima do pré-pandemia. O transporte de cargas funciona em patamar 5,5% abaixo do recorde alcançado em julho de 2023.

As séries históricas do transporte de cargas e passageiros têm início em janeiro de 2011, com resultados apenas para o agregado do Brasil, sem dados regionais.

Na comparação com fevereiro de 2023, o transporte de passageiros recuou 5,6% em fevereiro de 2024, enquanto o transporte de cargas aumentou 3,7%.