Jogos da Terceira Idade de Santo André abrem inscrições para 23ª edição

Foi dada a largada para o 23º Jotisa (Jogos da Terceira Idade de Santo André). As inscrições para participar da competição acontecem até a próxima sexta-feira (19), e podem ser realizadas de maneira virtual ou presencialmente.

A inscrição pela internet está disponível no link https://web.santoandre.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/76/jogos-da-terceira-idade-de-santo-andre--jotisa-2017/. Para quem preferir se inscrever presencialmente, basta se dirigir à Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, no auditório do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (Rua São Pedro, 27), de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Mais informações são fornecidas também pelos telefones 4433-0207 ou 4433-0179.

O tradicional campeonato traz 15 modalidades esportivas (atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de campo, tênis de mesa, tranca, truco, voleibol adaptado e xadrez), destinada especialmente para o público com mais de 55 anos, mulheres e homens.

Nesta edição são esperados 1,2 mil participantes com cerca de 5 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente, desde organizadores até familiares e amigos dos participantes.

Nas modalidades de atletismo, natação, tênis de campo, tênis de mesa e voleibol adaptado é necessário ser anexado à ficha de inscrição o atestado médico, que será aceito com data a partir de novembro de 2023.

A cerimônia de abertura do 23º Jotisa será no dia 20 de maio, a partir das 13h30, no Ginásio Laís Elena Aranha, localizado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. No dia do evento serão entregues os kits aos atletas inscritos, não havendo possibilidade de retirada nos dias de competição.