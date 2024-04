Davi é o último participante a deixar a Prova do Finalista do BBB24

Chegou ao fim a Prova do Finalista, a última disputa dos brothers na casa do BBB24! Depois de uma longa madrugada, Davi foi o último a deixar o provódromo. A confirmação de que o brother será realmente o primeiro finalista acontecerá no programa ao vivo desta sexta-feira, dia 12.

Caso você não tenha acompanhado, para ganhar, os participantes deveriam permanecer todo o tempo segurando um disco da logomarca enquanto giravam em uma plataforma. Ainda durante o programa, Tadeu alertou:

- Se a direção de prova interpretar que você está usando outra parte do corpo para ajudar a apoiar o disco, você pode ser eliminado. Portanto, não arrisque.

Matteus foi o primeiro a sair, com um pouco mais de duas horas de prova. Já Isabelle aguentou a madrugada, mas passou mal logo pela manhã, deixando a disputa entre Davi e Alane.

O que você achou do resultado?